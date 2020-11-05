تنظيم ورشة بتعز لتحديد  إحتياجات قطاع الصحة للمرحلة القادمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

نظم مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز ،اليوم ، بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان ،ورشة خاصة بتحديد احتياجات قطاع الصحة للعام2021م.

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وفي الورشة التي حضرها مدراء المستشفيات ومدراء ادارات التخطيط والصحة، أكد وكيل المحافظة للشؤن الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق ،على ضرورة التنسيق مع مكتب التخطيط في إعداد مصفوفة الإحتياجات بإعتبار همزة الوصل مع مختلف الداعمين والمانحين وكذا إيلاء التدريب والتأهيل عناية خاصة بإعتبار ان معظم الكوادر الصحية نزحت خارج المحافظة.

من جهته أكد مدير عام مكتب التخطيط نبيل جامل ،أهمية الخروج بمصفوفة الإحتياجات المستدامة والطارئة بمعلومات متكاملة وتحديد الأولويات ليتمكن المكتب من إستعراضها مع المانحين عبر بوابة واحدة.

فيما استعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور راجح المليكي الخطوط العريضة للخطة..مؤكدا سعي المكتب الى تحقيق المعايير الملائمة للخدمات الصحية وفق الإمكانيات المتاحة ولو بحدها الأدنى.