بن شعبان يؤكد على أهمية تجاوز مؤشرات العجز في الموارد المحلية والمشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

انطلاقاً من أهمية تحصيل الموارد للإسهام والنهوض بعملية التنميه في كل الجوانب اكد مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء الاستاذ محمود عيظه بن شعبان ان خطة تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة لعام 2020م اجمالا تكاد تقترب من تحقيق الربط الذي تم اقتراحه بالموازنة العامة للعام الحالي.



حيث بلغت نسبة ما تم تحقيقه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2020م من الموارد المحلية من غير المنح قد بلغ89 % بعجز يقدر بنسبة 11% والموارد المشتركة حققت ما نسبته 85% بنسبة عجز تقدر 15% .

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وقد حث المدير العام لمكتب الموارد الماليه بالوادي والصحراء الأستاذ محمود عيظه بن شعبان جميع مدراء عموم المديريات ومكاتب فروع الوزارات وجميع المختصين في مجال تحصيل الموارد المالية بالوادي والصحراء على بذل اقصى الجهود.

ويأتي ذلك من اجل تجاوز مؤشرات العجز للوصول الى تحقيق الربط المقترح بالموازنة خلال الفترة المتبقية من عام 2020م .. لما لذلك من اهمية في تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية لمديريات الوادي والصحراء للعام الحالي والذي يزيد عن مليار وثمانمائة مليون ريال والموزع على عدد من القطاعات من اهمها التربية والتعليم والصحة والادارة المحلية والاشغال العامة والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات وبما يؤدي الى تحسين الخدمات على مستويات المجتمع المحلي بالمديريات.