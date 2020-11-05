شكرا لبحثكم عن خبر سحب عقار شهير لعلاج السكر لاحتمالية احتوائه على مادة مسرطنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت شركة «نوستروم لابوراتوريز» أنها قررت سحب عقار «ميتفورمين» الشهير لعلاج مرض السكري، بسبب احتوائه المحتمل على مادة تؤدي للإصابة بالسرطان.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أشارت الشركة، ومقرها مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأميركية إلى أنها ستسحب الدواء من الأسواق «طواعية»، بعد أن كشفت اختبارات أجريت عليه عن احتوائه على مستويات غير مقبولة من مادة النيتروسامين، أو «NDMA»، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية مادة مسرطنة.

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وأوضحت شركة «نوستروم لابوراتوريز» أنها لم تتلق أي تقارير عن أحداث سلبية تتعلق بسحب العقار، مؤكدة أنها تخطر موزعيها وترتب لإعادة المنتج المسترجع.

والنيتروسامين هي مادة كيميائية عضوية تُستخدم في صنع وقود الصواريخ السائل، ويمكن أن تكون نتيجة ثانوية للتصنيع، بما في ذلك تصنيع الأدوية.

وخلال العامين الماضيين، جرى سحب عدد من أدوية ضغط الدم وحرقة المعدة من الأسواق بعد اكتشاف احتوائها على هذه المادة.

وكانت «هيئة الغذاء والدواء» الأميركية قد بدأت تحليل عينات من دواء «ميتفورمين» في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي لبحث احتمالية احتوائها على هذه المادة.

يذكر أنه هناك أكثر من 422 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يعانون من مرض السكري وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.