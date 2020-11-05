شكرا لبحثكم عن خبر بن عزيز يظهر في جبهات القتال بنهم ويعقد اجتماعا عسكريا شرق صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - إطلع رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، ومعه قائد تحالف دعم الشرعية في مأرب، اللواء الركن، يوسف الشهراني، اليوم الثلاثاء، على سير العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية بجبهات القتال بمديرية نهم وأوضاع أطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين فيها .
وخلال الزيارة، ترأس الفريق الركن، بن عزيز، إجتماعاً بقيادة الالوية والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية السابعة بحضور قائد المنطقة، اللواء الركن أحمد حسان جبران الذي أطلعه على البطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الميامين في ميادين الحرية والكرامة.
وأشاد الفريق بن عزيز، ببسالة الأبطال وتضحياتهم الغالية في سبيل دحر مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران من كل شبر في الأراضي اليمنية.. مؤكّداً اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بتوفير كل متطلبات المعركة لتخليص الشعب اليمني من ظلم المليشيات.
وعبر الفريق بن عزيز، عن شكره للدعم الأخوي المستمر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وإسناد القوات المسلحة في المعركة الوجودية المشتركة.
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