شكرا لبحثكم عن خبر أبين.. الأهالي يناشدون بتوفير منظومة طاقة شمسية للبئر الوحيدة في قرية فرعان بمودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثمان عامر

ناشد سكان واهالي قرية فرعان بمديرية مودية بمحافظة ابين الجهات المعنية ممثلة بادارة المياة بالمحافظة والمنظمات الدولية المانحة لتوفير منظومة للطاقة الشمسية لبئر المياة الوحيدة بالقرية.

وتحتاج البئر الى منظومة متكاملة من الواح شمسية ومستلزماتها لتوفير المياة التي يعتمد عليها سكان القرية لكون هذه المنطقة تعاني من موجة جفاف حادة منذ عقود.

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وسيسهم توفير المنظومة الشمسية للبئر، بشكل كبير في تسهيل الحصول على الماء للقرية التي تتكون من أكثر من ثلاثين منزل.

وتعد قرية فرعان بمديرية مودية من القرى المعزولة خدماتيا وانسانيا ولاتحظى باي مشاريع حكومية او تدخلات لمنظمات انسانية وخيرية من قبل.