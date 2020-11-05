شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك يطير الى الامارات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك، عن أسباب مغادرته إلى مصر، مؤكدا أنه سوف يعود إلى عدن، عقب زيارة الإمارات.
وقال بن بريك في تسجيل مصور بثه الصحفي صبري سالمين بن مخاشن، عبر حسابه على فيسبوك : أتوجه بالشكر لكل من سأل عني عبر الاتصال او التواصل المباشر، وأقول لهم انني بخير، وقد استكملت اليوم فحوصاتي، وغدا باذن الله مسافر إلى الإمارات.
وأكد بن بريك قرب عودته إلى العاصمة عدن، وقال : إن شاء الله الاسبوع القادم سأكون في عدن، وفي المكلا سأكون أيضا عن قريب.
وفي ختام حديثه وجه بن بريك شكره لكل من تواصل وسأل عنه من قادة الجنوب والأصدقاء في بلد الاغتراب او في عدن والمكلا والجنوب بشكل عام، وقال : تحياتي لكم ونلتقي على درب النضال أن شاء الله.
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