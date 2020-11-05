المشتركة تحقق إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين جنوب الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - موقع العمالقة: ردت القوات المشتركة على مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية في الدريهمي وحققت إصابات مباشرة في مواقع الحوثيين. وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في ومزارع المواطنين في الدوري بمختلف الأسلحة والقذائف المدفعية. Advertisements وأضاف المصدر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران وردت عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في جيوب المليشيات اوقعت في صفوفها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. يذكر أن القوات المشتركة كانت قد كسرت هجوم حوثي في حيس خلال الساعات الماضية، تكبدت من خلاله المليشيات خسائر فادحة، لتتوالى الضربات الموجعة للحوثيين إثر تصعيدهم العسكري المستمر للهدنة الأممية.

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