شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن الاضراب الجزئي في بنوك ومصارف عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جمعية البنوك اليمنية الاضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن عقب اجتماع عقدته مساء الثلاثاء.

وأرجعت الجمعية في بيان لها إقدامها على الاضراب نظرا لما يتعرض له القطاع المصرفي بشكل مستمر من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية في القرارات الصادرة من البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن وآخرها إحالة رؤساء مجالس الادارات والمدراء التنفيذيين الى النيابة العامة من قبل البنك المركزي عدن.

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وحذر بيان الجمعية الطرفين من اقحام القطاع المصرفي في الخلافات السياسية ومخاطبتهما بهذا الصدد مطالبة بتحييده ومناشدة الامم المتحدة للتدخل بين الطرفين دون جدوى.

ولذلك قررت جمعية البنوك الاضراب الجزئي ثلاث ساعات لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم الاحد 8 نوفمبر الجاري وفي حال عدم الاستجابة وتوقيف الاجراءات التعسفية فإنها ستقدم على خطوات تصعيدية وصولا الى الاضراب الشامل في جميع المحافظات.