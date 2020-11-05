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المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة 

الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة، هجوم عنيف حاولت من خلاله المليشيات الحوثية التقدم إلى المواقع المطلة على حيس جنوب الحديدة. 

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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن القوات كسرت هجوم لعناصر مسلحة من المليشيات الحوثية، حاولت التقدم من جهة غرب حيس. 

وأكد المصدر أن أبطال القوات المشتركة، خاضوا مواجهات عنيفة، ضد المليشيات الحوثية، واجبرتها على الفرار إلى مواقعها السابقة.. 

مشيراً إلى خسائر كبيرة تكبدتها المليشيات في صفوف عناصرها.

 وأشار المصدر إلى أن المليشيات قامت بقصف عنيف بالدبابات من مواقع تمركزها في الشمال الغربي، على المناطق والاحياء السكنية في جريمة جديدة تضاف إلى سجل المليشيات الإجرامية بحق المدنيين في حيس

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