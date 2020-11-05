- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة، هجوم عنيف حاولت من خلاله المليشيات الحوثية التقدم إلى المواقع المطلة على حيس جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن القوات كسرت هجوم لعناصر مسلحة من المليشيات الحوثية، حاولت التقدم من جهة غرب حيس.
وأكد المصدر أن أبطال القوات المشتركة، خاضوا مواجهات عنيفة، ضد المليشيات الحوثية، واجبرتها على الفرار إلى مواقعها السابقة..
مشيراً إلى خسائر كبيرة تكبدتها المليشيات في صفوف عناصرها.
وأشار المصدر إلى أن المليشيات قامت بقصف عنيف بالدبابات من مواقع تمركزها في الشمال الغربي، على المناطق والاحياء السكنية في جريمة جديدة تضاف إلى سجل المليشيات الإجرامية بحق المدنيين في حيس
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.