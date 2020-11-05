المشتركة ترصد 112 خرقا حوثيا بالحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، 112 خرقاً ارتكبتها مليشيات الحوثي للهدنة الأممية في محافظة الحديدة خلال الــ 12 الساعة الماضية.

Advertisements وبحسب مصدر عملياتي، فإن الخروقات الحوثية شملت أعمال عسكرية عدائية ضد المدنيين، وكان أبرز أهدافها استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مديريات التحيتا والدريهمي وحيس ومنطقة الجبلية وكيلو 16 والحديدة. ووفقًا للمصدر، أن الخروقات تنوعت بين عمليات قصف بقذائف الهاون الثقيل والصواريخ الموجهة واستهداف بمختلف المعدلات الرشاشة. وخلفت انتهاكات الحوثيين خوفاً ورعباً في أوساط الأهالي، وأدت إلى تعطيل أعمالهم في الحقول الزراعية، وإعاقة حركة تنقلهم لقضاء حاجاتهم.

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