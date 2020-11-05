المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 ردت القوات المشتركة على مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية في الدريهمي وحققت إصابات مباشرة في مواقع الحوثيين.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في ومزارع المواطنين في الدوري بمختلف الأسلحة والقذائف المدفعية. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران وردت عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في جيوب المليشيات اوقعت في صفوفها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. يذكر أن القوات المشتركة كانت قد كسرت هجوم حوثي في حيس خلال الساعات الماضية، تكبدت من خلاله المليشيات خسائر فادحة، لتتوالى الضربات الموجعة للحوثيين إثر تصعيدهم العسكري المستمر للهدنة الأممية.

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