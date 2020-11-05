شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي، مناطق متفرقة في مديرية التحيتا بالقذائف المدفعية، وذلك في إطار تصعيدها العسكري للهدنة الأممية.

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وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات استهدفت مناطق متفرقة في مديرية التحيتا، مستخدمة قذائف الهاون الثقيلة عيارات 120، 82، 60 بصورة عشوائية.

وأوضحت المصادر أن القصف المدفعي تزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات طالت منازل المواطنين بشكل مباشر.

وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م