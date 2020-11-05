- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي، مناطق متفرقة في مديرية التحيتا بالقذائف المدفعية، وذلك في إطار تصعيدها العسكري للهدنة الأممية.
وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات استهدفت مناطق متفرقة في مديرية التحيتا، مستخدمة قذائف الهاون الثقيلة عيارات 120، 82، 60 بصورة عشوائية.
وأوضحت المصادر أن القصف المدفعي تزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات طالت منازل المواطنين بشكل مباشر.
وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.