العيادة المتنقلة للهلال الإماراتي تواصل تقديم الخدمات الطبية لأهالي التحيتا جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 تواصل العيادات الطبية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية لأهالي مديرية التحيتا جنوب الحديدة، في إطار سلسلة تنقلاتها الميدانية بالساحل الغربي.

Advertisements وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طيبة متنقلة إلى قرية السقف التابعة لمديرية التحيتا، ضمن الأعمال الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي محافظة الحديدة. وقال طبيب في العيادة المتنقلة: أن الفريق الطبي قام بالنزول إلى قرية السقف واستقبال عشرات الحالات المرضية أغلبهم من النساء والأطفال وتم معاينتهم وتقديم العلاج المجاني لهم. وأضاف، إن العيادات الطبية مستمرة في تقديم الخدمات الطبية لأهالي الساحل الغربي وجميع القرى والمناطق النائية. من جانبهم عبر المواطنين عن شكرهم لطاقم العيادات الطبية التابعة الهلال الأحمر الإماراتي على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

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