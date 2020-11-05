شاهد.. نجاح كبير ومميز لدورة الاعلاميين الرياضيين بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 بقاعة نادي متطوعون بالمكلا فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "تغطية المنافسات الرياضية للعاملين في الميدان الرياضي"، برعاية وزير الشباب والرياضة والاستاذ نايف صالح البكري ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبالتنسيق مع الاتحاد العام للإعلام الرياضي ومكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت .



وشارك في الدورة 40 عضواً من الإعلاميين الفاعلين في العمل الميداني الرياضي من مختلف مديريات ساحل حضرموت. وشهدت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية هدفت الى تزويد المتدربين بمعارف ومعلومات حول فنون كتابة الخبر الرياضي وكتابة وتغطية المنافسات الرياضية ، وكيفية التقاط الصورة الرياضية، وإعداد التقارير الرياضية التلفزيونية والإذاعية والصحفية والإلكترونية، وتقديم معارف وخبرات لعدد من رواد الإعلام في حضرموت في كيفية المشاركات الخارجية ومدى الفائدة المستوحاة والمكتسبة من تلك المشاركات على صعيد الإعلام الرياضي ولم شمل الأعضاء فيما بينهم ومع قيادتي الفرع والاتحاد العام.

وحاضر في الدورة الاساتذة الدكتور اديب الشاطري , ونقيب الصحفيين بمحور حضرموت سالم علي الشاحث والاعلامي المخضرم خالد سعيد مدرك والاعلامي فؤاد باضاوي بالإضافة الى المصورين محي الدين سالم ورشيد بن شبراق. وفي ختام الدورة القيت العديد من الكلمات عن مكتب وزارة الشباب والرياضة القاها المدير العام الكابتن حسن صالح مسجدي نقل من خلالها تحيات قيادة وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية , مؤكداً ان مكتبه وتواصلا للنجاحات المحققة في اقامة الدورات التأهيلية لكل الاتحادات الرياضية سيتبنى دورة تخصصية لإعلاميي الاندية والاتحادات , مباركا النجاح الكبير لهذه الدورة التي سنرى نتائجها على ارض الواقع . مقدما الشكر للاتحاد العام للاعلام الرياضي وفرعه في الساحل . وكان رئيس اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت الزميل صلاح العماري قد أكد في كلمته الاهمية البالغة لهذه الدورة التي ستفتح آفاقاً واسعة امام الاعلاميين وتأهيلهم وتعزيز انخراطهم في الميدان الرياضي . مباركا للجميع هذا النجاح ومقدرا جهود كل من اسهم في اقامة الدورة .

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عقب ذلك وتقديراً لمشواره الرياضي البارز وعطائه الجزيل تم تكريم رئيس آخر فرع للاتحاد بساحل حضرموت المغفور له بإذن الله تعالى الزميل الأستاذ حسين محمد بازياد بدرع الاتحاد, كما تم تكريم عدد من الجهات المساهمة في إقامة الدورة وكذا تم تكريم المشاركين بشهادات المشاركة .

حضر الدورة الدكتور خالد سلمان العكبري مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت ونقيب الصحافيين بمحور حضرموت شبوة والمهرة الاستاذ سالم علي الشاحث ، و الدكتور اديب الشاطري المسئول المالي بالاتحاد العام للاعلام الرياضي وفهمي باحمدان عضو الاتحاد العام مشرف الدورة، والمدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون نزار الكثيري .