مصدر عسكري: إصابة 7 جنود بانفجار طائرة مسيرة فوق معسكر للجيش غرب تعز

أصيب سبعة جنود ليل الأربعاء الخميس إثر انفجار طائرة مسيرة استهدفت معسكر لقوات الجيش في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ"يمن شباب نت" إن طائرة مسيرة استهدفت معسكر تدريبي للجيش الوطني في منطقة يفرس بمديرية جبل حبشي ريف غرب تعز.

وأوضح "أن الطائرة انفجرت عندما أسقطها جنود في الجيش ما أدى إلى إصابة سبعة جنود بجروح مختلفة".

ولفت المصدر الى "ان الطائرة قدمت من مناطق تسيطر عليها مليشيات الحوثي".

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