تعز: حريق يلتهم سيارة محملة بالوقود غربي المحافظة

احترقت مساء الأربعاء، سيارة محملة بالمشتقات النفطية، غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن سيارة محملة بمشتقات نفطية احترقت في مفرق مديرية جبل حبشي، أثناء توجهها إلى قرية الحدادين التابعة لذات المديرية.
وأضاف المصدر أن الحريق ناتج عن خلل كهربائي في السيارة، ولم يخلف أي خسائر بشرية.
واشار إلى أن شحنة المشتقات النفطية تتبع أحد تجار قرية الحدادين لتغطية احتياج المواطنين.
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