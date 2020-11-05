منذ قرابة شهر... أزمة مشتقات نفطية وانتعاش للسوق السوداء في سقطرى

تشهد محافظة أرخبيل سقطرى، منذ عدة أسابيع، أزمة خانقة في المشتقات النفطية.

وأفاد مسؤول محلي بسقطرى، لـ"يمن شباب نت"، "أن سعر الـ 20 لتر البترول وصل في السوق السوداء بحديبوة، إلى "60000" ألف ريال بدلاً من "6000" ألف ريال، أثناء تواجد السلطة المحلية قبل انقلاب مليشيا الانتقالي على مؤسسات الدولة".

وأضاف، "أن مليشيا الانتقالي منعت باخرة التاجر "أحمد العيسي"، من تزويد الباخرة بالحمولة المخصصة لمحافظة ارخبيل سقطرى".

وأشار إلى "أن هذا الفعل يزيد من معاناة المواطنين في سقطرى، جراء انقطاع المشتقات النفطية لأكثر من شهر ونصف".



وأوضح أن هدف المليشيا، الاستيلاء على خزنات العيسي، وتحريض المواطنين عليه، وأن توهم الجميع بعدم توفير المشتقات النفطية".

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ولفت الى أن كهرباء شركة ديكسم تنفق شهريا "6,021,000,000" كميزانية تشغلية لكهرباء حديبوة ومدينة قلنسية ما يقارب لـ "1070" مشترك.

وأوضح، أن ساعات التوليد لا تتجاوز 8 ساعات يومياً في غالبية أحياء مدينة حديبوة.. وتساءل: إلى أين تذهب تلك المليارات؟.

وتشهد الجزيرة منذ سيطرة مليشيا الانتقالي الموالية للإمارات في يونيو 2020 تشهد الجزيرة انفلاتا أمنيا، وتدهورا مريعا في الخدمات، وسط صمت حكومي مستغرب.

الامارات سيطرت على سقطرى عبر مليشيات الانتقالي في يونيو 2020م