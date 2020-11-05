استمرار اعمال العنف في تعز والطيران الإماراتي يتدخل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

تواصلت أعمال العنف بين فصائل المرتزقة في مدينة تعز لليوم الثالث على التوالي، حيث قام مسلحين بقطع معظم شوارع المدينة بالتزامن مع انتشار مكثف للمسلحين واعمال فوضى واطلاق رصاص متبادل بعد مقتل نجل القيادي الإصلاحي أمين عبده سعيد، مطلع الأسبوع الجاري.

وبدأت اعمال العنف يوم الاثنين حيث شهدت مدينة تعز أعمال فوضى وإطلاق نار وقطع عدد من الشوارع، على خلفية مقتل نجل قيادي في حزب الإصلاح في منطقة “وادي القاضي”.

واوردت مصادر اعلامية إن مسلحين وجنوداً محتجين ينتمون إلى عدد من الألوية العسكرية التابعة للمرتزقة في محور تعز قطعوا الشارع الرئيسي في المدينة، “شارع جمال”، من أماكن عدة مستخدمين أطقم ومدرعات عسكرية، والأحجار، والإطارات التالفة للسيارات التي أحرقوها في وسط الشارع، مانعين المارة والسيارات من المرور.

مصادر محلية أكدت من جانبها ان طائرة بدون طيار تابعة للقوات الإماراتية قامت من جانبها بقصف أحد المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب الاصلاح

واشارت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” ان القصف الجوي ادى الى سقوط العديد من الجرحى بينهم أطفال.