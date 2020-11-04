شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 3 أطفال بقصف مليشيات الحوثي للأحياء السكنية شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب 3 أطفال أحدهم إصابته خطيرة ،جراء سقوط قذيفة اطلقتها ،اليوم ، مليشيا الحوثي الانقلابية على منزلهم في حي الخير شرق مدينة تعز.



وذكر مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ،إن أكثر من 8 قذائف سقطت في الاحياء الشرقية اليوم مما تسببت إحدى القذائف بإصابة 3 أطفال أشقاء أحدهم حالته خطيرة وتم إسعافهم الى المستشفى.

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