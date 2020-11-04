اجتماع بتعز يناقش مستوى أداء صندوق النظافة والتحسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة عارف جامل ، مستوى اداء صندوق النظافة وتحصيل وضبط الإيرادات .



وفي الإجتماع شدد وكيل المحافظة، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والحرص على نظافة المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق..مؤكداً على أهمية رفع مستوى الأداء في تحصيل الموارد بموجب القوانين واللوائح المتبعة .

ووجه جامل قيادة الصندوق بوضع خطة عاجلة تتضمن كافة مشاكل الصندوق وإمكانياته المتاحة وإحتياجاته والبدء بتنفيذها .

من جانبه أستعرض المدير العام التنفيذي للصندوق عبدالله جسار ، في الإجتماع الأوضاع الحالية لعمل الصندوق والجهود التي يبذلها من أجل القيام بمهامه وواجباته العملية بصورة جيدة رغم شحة الإمكانيات ، وحجم النفقات والإيرادات .

وتطرق المدير التنفيذي للصندوق إلى الصعوبات التي تواجه العمل في الصندوق والتي أنعكست سلباً على مستوى الأداء في الميدان من حيث عدم توفر المعدات والآليات الكافية لجمع وتصريف القمامة وخروج معظمها عن العمل.