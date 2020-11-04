15 غارة لطيران العدوان على اليمن و229 خرقا للمرتزقة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل العدوان السعودي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية، بالتزامن مع استمرار مرتزقته في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وذكر مصدر أمني أن طيران العدوان شن اليوم الأربعاء، 8 غارات على مديرية مدغل.

وفي الجوف شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الحزم وغارة على مديرية خب والشعف.

أما في صعدة فقد شن الطيران غارة على مديرية باقم.

وفي حجة شن طيران العدوان غارة على جمارك حرض.

وفي الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، مساء اليوم الأربعاء، 229 خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان تضمنت تحليق 4 طائرات تجسسية في اجواء حيس والجبلية والتحيتا.

فيما شن طيران العدوان غارتين على مجازة الشرقية بعسير وغارة على منطقة الشبكة بنجران.