دعا السلطة لحمايتهم.. ناطق المعتصمين بشبوة لـ"يمن شباب": الطيران الاماراتي يحلق فوق خيامنا باستفزاز 

حلقت طائرات حربية بكثافة اليوم الأربعاء فوق القبائل المعتصمين بالقرب من معسكر العلم الذي يتواجد فيه القوات الإمارتية، بمحافظة شبوة (شرق اليمن).



وقال الناطق الرسمي باسم المعتصمين أحمد المحضار "أن الطيران الإماراتي يحلِّق بعلو منخفض فوق مخيم اعتصام قبائل في شبوة، نصبت خيامها بالقرب من معسكر العلم بطريقة مستفزة بشكل يومي".



وأضاف في تصريح لـ"يمن شباب" - خلال نشرة المنتصف-، "إن الاستفزازات الإمارتية لن تثنينا عن قضيتنا ولن نتنازل عنها حتى تحقيق جميع مطالبنا المشروعة".



وحذر المحضار، الامارات من استمرار استفزازاتها ضد المعتصمين، داعيا السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحمل مسؤوليتها تجاه المعتصمين وحمايتهم من أي اعتداء.



وكشف المتحدث باسم المعتصمين عن وساطات يقوم بها الضباط الاماراتيين مع المعتصمين من أجل رفع خيام الاعتصام وقالوا "إنها خطر عليها"، لكننا أكدنا لهم أن اعتصامنا سلمي ومطالبنا مشروعة.



وقال المحضار "انهم يعتزمون إعلان رابطة للمتضررين من أبناء شبوة من قبل القوات الإماراتية خلال السنوات الماضية".



ومنذ نحو شهر يعتصم أبناء القبائل أمام معسكر العلم، للمطالبة بتقديم القيادات الميدانية للنخبة الشبوانية والضباط الإماراتيين المسؤولين عن مقتل تسعة من أبنائهم في مداهمة نفذتها بمنطقة الهجر في مديرية مرخة السفلى في يناير 2019.



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