شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني يتمسك بالتهم الموجهة إلى معين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وزير النقل السابق، تمسكه بالتهم التي وجهها لرئيس الوزراء معين عبد الملك، حول تورطه في قصف استهدف قوات حكومية على مدخل عدن، من قبل الطيران الاماراتي في العام 2019م.

وخاطب الجبواني، في تغريدة على تويتر، ردا على توجيه رئيس الوزراء للنائب العام للتحقيق معه بالقول:" عبثت كثيرا أيها العميل".



كما أبدى الجبواني استعداده للمثول أمام المحكمة، واشترط لذلك، عزل رئيس الوزراء من منصبه.

وقال مخاطبا عبد الملك:" لابد من عزلك أولا على تغطيتك للمذبحة وانقلاب عدن وضياع سقطرى ثم نمثل أنا وأنته للتحقيق ثم المحاكمة".