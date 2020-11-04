شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 4نوفمبر 2020 وهي كالتالي :

إب.. وفاة مواطن دهسا بطقم المشرف الحوثي لمديرية النادرة https://www.elyamnelaraby.com/511454/ مواطنون غاضبون يقطعون عددا من شوارع تعز احتجاجا على تردي الوضع الأمني https://www.elyamnelaraby.com/511455/ بدء عملية تزويد محطات حكومية في مدينة عدن بالوقود https://www.elyamnelaraby.com/511456/ محافظ عدن يبحث سبل التنسيق والتعاون مع منظمة نداء جنيف https://www.elyamnelaraby.com/511491/ باصهيب يناقش مع قيادة موانئ خليج عدن دعمها بمعدات جديدة ويلتقي فريق اليونبس https://www.elyamnelaraby.com/511496/ إجراء امتحانات الاوسكي للزمالة اليمنية بمجال النساء والتوليد لأول مرة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/511501/ الكثيري يتفقد الاحتياجات التنموية في مديرية عمد بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/511507/ تدشين أول برنامج للتمكين الاقتصادي للسيدات في مأرب بدعم من البرنامج السعودي https://www.elyamnelaraby.com/511513/ المليشيا تدفن جثامين 30 قتيلاً نصفهم قيادات خلال ساعات (أسماء) https://www.elyamnelaraby.com/511469 تقدم كبير لقوات الجيش في الحزم بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/511476 قتلى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/511480/ محافظ شبوة يوقع مذكرة لإنشاء محطة كهرباء غازية بقوة 15 ميجا https://www.elyamnelaraby.com/511489/

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