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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو .. حفل زفاف يتحوّل إلى معركة بعد قيام العريس بعرض مقطع فيديو لعروسته وهي في أحضان أحد المدعوين تمارس الخيانة

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الفيديو كيف تحوّل حفل زفاف في إحدى الدول إلى معركة بعد إثبات العريس خيانة عروسه مع أحد المدعوين وحملها منه. وأظهر الفيديو العريس وهو يقف ويمسك “مايكروفون” في يده ويشرح للمدعوين كيف أن عروسه التي كان من المقرر أن يتزوجها رسميًا حملت من أحد المدعوين بعد خيانته. وعرض العريس خلال الحفل مقطع فيديو من جهازه “لابتوب” لعروسه وهي في أحضان أحد المدعوين تمارس الجنس ، بالإضافة إلى تقارير تثبت أنه “عقيم”



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