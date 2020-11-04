شكرا لبحثكم عن خبر تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن: الوكيل الجعيملاني يطلع على الية تطبيق قانون الاوزان لمركبات النقل بميناء المعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / نبيل الجنيد

تصوير / زكي اليوسفي

قام وكيل محافظة عدن لقطاع النقل خالد الجعيملاني اليوم بزيارة الى رصيف ومساحة ميناء المعلا للاطلاع على الية تنفيذ قانون الاوزان و الابعاد لمركبات النقل البري .

وخلال الزيارة استمع وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني من مدير عام الارصفة والمساحات بميناء المعلا الكابتن " شفيع الحريري " اجراءات تنفيذ محضر الاتفاق الموقع بين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قانون الاوزان و الابعاد لمركبات النقل وتحديد مواعيد خروجها من والى ميناء المعلا .

واكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ احمد حامد لملس تنفيذ قانون الاوزان والعمل به خلال الفترة المقبلة لما من شانه المحافظة على شبكات الطرقات ، وتسهيل عملية السير و تحديد موعد دخول وخروج المركبات من والى رصيف مينا المعلا . .

واشاد الجعيملاني بالجهود الجبارة التي تبذلها ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن ممثلة بالدكتور " محمد امزربة " والغرفة التجارية ابوبكر باعبيد و ادارة رصيف ميناء المعلا وشرطة السير وهيئة النقل البري في تحسين وتعزيز الاداء في هذا الجانب .

واضاف الجعيملاني ان هناك تنسيق مع ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور ممثلة بالمهندس سامي باهرمز لانشاء ميازين بصورة عاجلة بجولة الرحاب ونقطة العلم بخور مكسر و الحسيني بمحافظة لحج من اجل ضبط جميع الاوزان حفاظا عل سلامة الطرقات بعد صيانتها .

وقال مدير الارصفة بميناء المعلا الكابتن شفيع الحريري " ان اجراءات تنفيذ قانون الاوزان يسهم في درجة اساسية تنظيم عمل الميناء وتسهيل حركة السير للمركبات .. داعيا التجار وسائقي المركبات في نقابة النقل الثقيل ان يكونوا عونا لادارة الارصفة للالتزام بتطبيق الاوزان ومواعيد دخول وخروج الشاحنات .