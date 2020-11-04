شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة أنسان تختتم الدورة التدريبية لمكفوفي لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - / خاص - أنوار العبدلي

اختتمت صباح اليوم في مقر جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بمدينة الحوطة بمحافظة لحج الدورة التدريبية في مجال تنمية بناء وقدرات الكفيف والتي نفذت تحت رعاية مبادرة أنسان للأعمال الإنسانية .

حيث تعرف 11 كفيف وكفيفة خلال فترة الدورة والتي استمرت 3 أيام على فن الحركة وكيفية بناء قدرات المكفوفين في مجال القران الكريم والأنشاد كما سادت الدورة حلقات نقاشية حول سلوك واداب الكفيف ودورة في المجتمع إلى جانب التطبيق العملي لمواهب وقدرات المشاركين .

واشاد مدير عام مكتب مديرية تبن السقاف الذي حضر اختتام الدورة بدور المكفوفين في المجتمع ووجه بأهمية التسلح بالعلم وعدم اليأس فالمجتمع الحالي أصبح متطوراً ووسائل تعليمه أكثر تطور وتخدم كافة شرائح المجتمع .

موضحاً بأن السلطات المحلية ستعمل على تدليل كافة الصعوبات بما يضمن مستقبل أمن للكفيف وذوي الإعاقة بشكل عام .

حضر اختتام الدورة الأستاذ بشير خزيف رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي لمديرية تبن وفريق مبادرة أنسان برئاسة رئيس المبادرة ايمن أحمد عبد إلى جانب إدارة الجمعية برئاسة رئيس الجمعية فضل سبيت والمديرة التنفيذي للجمعية الأستاذة أقبال قشاش والكادر التعليمي .

هذا وستنطلق يوم غداً الخميس رحلة ترفيهية للمكفوفين تنفذها مبادرة أنسان إلى محافظة عدن بمناسبة اختتام الدورة وتعزيز الدعم النفسي للمكفوفين .