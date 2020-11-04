وكيل وزارة الإدارة المحلية يناقش مشاريع مكتب الأمم المتحدة في المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مشبح، مع مدير البرامج في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، الدكتور، خلدون سالم صالح، سير تنفيذ عدد من المشاريع في عدد من المحافظات بحسب البرنامج المعد من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.



وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الإدارة لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية معين محمود والوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عبدالغفار العيسائي، إلى مناقشة التنسيق المباشر بين وزارة الإدارة المحلية ومكتب الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع عبر هياكل السلطة المحلية القائمة، والتعاون المشترك لاعادة وتأهيل المرافق الحكومية المتضررة من الحرب .

وفي اللقاء، أشاد مشبح بأهمية المشاريع التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة في المجالات الخدمية والتنموية.. مشدداً على أهمية تقديم مشاريع تلبي احتياجات المجتمع المحلي ويحقق التنمية المستدامة .

وأكد مشبح إستعداد الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها.

بدوره استعرض المسؤول الأممي خطة المشاريع التي يعمل عليها المكتب ومنها المشاريع الطارئة للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن والشاملة لعدد من المشاريع مثل ادارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والطاقة الشمسية للأرياف ومشاريع المرونة والصمود للخدمات الطبية في اليمن (KFW) الخاصة بترميم المستشفيات واعادة تأهيلها وتأهيل مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا كوفيد 19 وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة الالمانية ومشروع (TFC)الخاص بتأهيل مراكز التغذية.