تدشين أول برنامج للتمكين الاقتصادي للسيدات في مأرب بدعم من البرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم في محافظة مأرب، تدشين برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات"، الذي تنفذه مؤسسة فتيات مأرب بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .



ويشمل البرنامج الذي يعد الأول من نوعه خططاً ستنفذ على مدى 18 شهرا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية، وتتضمن إطلاق 40 حملة توعوية، و 40 مشروع تأهيل وتدريب في قطاع الأعمال، و 20 مشروع يتم دعمها عبر التمويل وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف المستمر.

ويهدف البرنامج الى خلق آليات عمل وتفكير جديدة في أداء المشاريع للنساء اليمنيات، والمساهمة في دعم المشاريع الناشئة بتوفير مقر حاضنة أعمال تخدم رواد الأعمال، وتعزيز دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع حرة هادفة وفق أسس مهنية عالي، وتسليط الضوء على المواهب النسائية الواعدة ووضعها على خط النجاح والعطاء، وتشجيع وتكريم الشخصيات النسائية الرائدة والموهوبة في المجتمع.

وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل المحافظة للشئون الإدارية عبدالله الباكري، اشار مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب علي الدوسري إلى أن البرنامج يعد امتداداً لجهود البرنامج السعودي التي تساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تنفيذ مشاريع تنموية فاعلة ترفع من كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية في الجمهورية اليمنية.

من جهتها أوضحت رئيسة مؤسسة فتيات مأرب ياسمين القاضي، إن البرنامج يشكل فرصًا واعدة للمرأة لتعمل على مشاريع خاصة بها، وذات جدوى اقتصادية تمكنها من الاعتماد على نفسها وتحسين وضع أسرتها المعيشي .. مشيرة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيعمل مع المؤسسة على ترتيب ودعم وتسويق أفكار ومشاريع نساء اليمن.