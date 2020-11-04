شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يترأس اجتماعاً لمناقشة احتياجات مديرية شحن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بمديرية شحن في اجتماعه ،اليوم، برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، أوضاع المديرية واحتياجاتها الخدمية والأمنية.

وأكد المحافظ ،أن الملف الأمني يأتي في صدارة أولويات السلطة المحلية..مشيرا الى أن مديرية شحن تحظى باهتمام السلطة المحلية نظرا لموقعها الحدودي ومكانتها الاقتصادية والانتعاش التجاري والتوسع العمراني. وبين أن السلطة المحلية تسعى لحصول مديرية شحن على المزيد من المشاريع التنموية، داعيا الجميع للعمل كفريق واحد لخدمة المديرية وسكانها. وكان المحافظ قد التقى شيوخ ووجهاء مديرية شحن، للاطلاع على احتياجات مناطقهم، مشددا على أهمية التكاتف ورص الصفوف لتحقيق مصالح العليا للمحافظة والمديرية، وضرورة البعد عن الخلافات والصراعات.

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