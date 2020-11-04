الكثيري يتفقد الاحتياجات التنموية في مديرية عمد بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم ، ومعه الوكيل المساعد لشؤون وادي وصحراء حضرموت المهندس هشام السعيدي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طميس، احتياجات مديرية عمد.



واستعرض مدير مديرية عمد مبارك الضريبي، اوضاع المديرية في المجالات الخدمية ومستوى الانضباط الاداري بمؤسسات الدولة.

واطلع الوكيل الكثيري، على الخدمات الصحية التي يقدمها المركز الصحي، وعلى سير العملية التعليمية بمدارس المنطقة، ومشروع بناء الدور الثاني لمدرسة ام المؤمنين بخنفر بكلفة ٩٨ ألف دولار بتمويل من حصة مبيعات نفط المحافظة والبالغة نسبة الانجاز فيه ١٠٠بالمائة.

وكلف الكثيري السلطة المحلية بالمديرية، برفع تصور لتنفيذ برنامج دبلوم معلمات لخريجات الثانوية العامة بالمديرية لتغطية نقص المعلمين الى جانب اعتماد السلطة المحلية ١٠ مليون ريال لأعمال الصيانة والترميم بمدرسة سيد الشهداء للتعليم الأساسي. ادة منه في فتح مكاتب خدمية يستفيد منها المواطنين.