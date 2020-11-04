الوكيل التميمي يطلع على ترتيبات إقامة فعاليات اليوم العالمي للتطوع بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم، على ترتيبات ملتقى الفرق التطوعية بتريم لتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المختلفة احتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الـ 5 من ديسمبر من كل عام .



واستمع وكيل المحافظة المساعد بحضور مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بوادي حضرموت عمر باشداده ، الى شرح مفصل من رئيس الملتقى صالح سالمين ، حول طبيعة الأنشطة التي سيتم تنفيذها والتي تتضمن مسابقات شبابية ورياضية متنوعة ورسومات معبرة عن قيمة التطوع ودورات تدريبية وارشادية وغيرها من البرامج الهادفة..منوها بأن الملتقى يضم قرابة 2500 متطوع ومتطوعة موزعين على (57) فريق تطوعي في مختلف مناطق مديرية تريم.

ولفت " بن منصور" بأن تلك الفعاليات المقترحة التي تأتي تحت شعار " التطوع عطاء وبناء لمجتمعنا 6 " تهدف الى شكر المتطوعين على جهودهم ، الى جانب زيادة الوعي بأهمية اسهام الخدمة التطوعية ، اضافة الى تخليد هذا اليوم في نشر قيم العمل التطوعي .

وفي السياق ذاته اطلع وكيل المحافظة المساعد من مدير العلاقات والاعلام بمؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل صالح مسيعد على فكرة مسابقة "بسمة التطوع" التي ستقيمها المؤسسة بالتنسيق مع ملتقى الفرق التطوعية بتريم ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع لخلق وعي في أوساط شريحة النساء والفتيات بأهمية التطوع في الحياة الاجتماعية و تشجيعهن على إنشاء مكونات و تكتلات تهتم بالجوانب التطوعية و تنميتها .

وأشاد الوكيل التميمي بالجهود التي تبذل لإقامة الفعاليات ، مؤكدا بأن السلطة المحلية تعول كثيرا على الشباب في مختلف الجوانب باعتبارهم الشريحة الأكثر تأثيرا ونشاطا في مجتمعاتهم .