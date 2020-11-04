إجراء امتحانات الاوسكي للزمالة اليمنية بمجال النساء والتوليد لأول مرة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى المجلس اليمني للاختصاصات الطبية امتحانات الاوسكي للزمالة اليمنية في مجال النساء والتوليد.



وأوضحت المنسق العام للمجلس الدكتور رجاء عبده بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن امتحانات الاوسكي التي تجري في عدن لأول مرة استهدفت سبع طبيبات تلقين معارفهن في تخصص النساء والتوليد بمستشفى الصداقة التعليمي في عدن لمدة خمسة أعوام.

وأفادت بتقدم 100 طبيب وطبيبة مطلع الأسبوع الجاري لامتحان القبول للزمالة العربية واليمنية في سبعة تخصصات طبية مختلفة تم خلالها قبول 60 منهم سيلتحقون ببرامج تدريبية تخصصية بعدد من مراكز التدريب المعتمدة.

وأشارت إلى أن لجان الامتحانات ضمت عددا من الاستشاريين تحت إشراف المجلس اليمني للاختصاصات الطبية ومنسقه العام في عدن .. لافتة إلى أن أطباء الدراسات العليا في الماجستير المهني والزمالة يقدمون خدماتهم في عدد من المستشفيات بشكل فاعل.