نقابة الصحفيين اليمنيين تنظم دورة السلامة المهنية للصحفيين في الحرب بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية حول السلامة المهنية للصحفيين في الحرب التي تنظمها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحفيين بمشاركة 12 صحفياً من مختلف وسائل الإعلام.



ويتلقى المشاركون في الدورة التي تستمر يومين عدد من المعارف النظرية والتطبيقية حول التخطيط للمهمة الاعلامية خلال الاضطرابات العامة واعمال الشغب، وكيفية النباهة والادراك في التغطية الاعلامية ، ومعرفة ادوات السلامة الشخصية والامن الشخصي اثناء الضربات الجوية والاختطافات .

وفي إفتتاح الدورة، أكد رئيس فرع نقابة الصحفيين بعدن ومدير فرع وكالة الانباء اليمنية سبأ، محمود ثابت ، ان هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية وتأهيلية للصحفيين حول السلامة المهنية ونبذ الكراهية والعنف والتضامن المهني والنقابي التي تنفذها النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين في مختلف المحافظات اليمنية .. موضحا ان الدورة تهدف الى نشر الوعي لدى الصحفيين بأهمية السلامة المهنية اثناء النزول الميداني للتغطيات خاصة في اماكن النزاع المسلح والمظاهرات والاعتصامات ، وتعزز من الجانب المهني والعلمي لدى الصحفي في الوسائل الاعلامية الذي ينتمي لها .

وشدد ثابت على المشاركين ضرورة الإستفادة القصوى من مخرجات هذه الدورة وتطبيقها على ارض الواقع لضمان سلامتهم خلال التغطيات الاعلامية خاصة في الاماكن المضطربة خلال اثناء فترة النزاع.