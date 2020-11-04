اختتام مشروع تأهيل 300 سجين وسجينة من نزلاء اصلاحية السجن المركزي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، فعاليات مشروع تعزيز الأمن والحماية على المستوى المحلي في اليمن الذي نفذته مؤسسة السجين الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.



وهدف المشروع الذي استمر قرابة عشرة اشهر ،تدريب وتأهيل 300 سجين وسجينة من نزلاء اصلاحية السجن المركزي بالمكلا واكسابهم الحرف والمهارات المختلفة والتي تساعدهم في اعالة اسرهم وتكوين دخل مستقل لهم بعد خروجهم من السجن في إيجاد فرص عمل وكسب العيش .

وشمل المشروع 24 دورة للنساء والرجال في مجالات محو الامية والطبخ وصناعة العطور وتعليم الكوافير والحرف اليدوية والمكياج والكهرباء المنزلية وصيانة الأجهزة الكهربائية والطاقة الشمسية والحاسوب وكهرباء السيارات وغيرها من المجالات

وفي الاختتام أكد مدير امن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري ،اهمية رعاية النزلاء و النزيلات وتأهيلهم في مختلف المجالات..مشيدا بإدارة الإصلاحية والجهات المنفذة والداعمة على اقامة مثل هذه البرامج في تدريب السجناء والسجينات ما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية في تنظيم وإقامة الدورات التي تعود فائدتها على النزلاء كافة.

من جانبه اوضح رئيس مؤسسة السجين الوطنية العميد الدكتور الضالعي ان المؤسسة تسعى لتنفيذ دورات تاهيلية في المرحلة القادمة في مختلف المجالات لدعم السجناء وإدماجهم في المجتمع .