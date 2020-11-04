باصهيب يناقش مع قيادة موانئ خليج عدن دعمها بمعدات جديدة ويلتقي فريق اليونبس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه ونائبه المهندس عبدالرب الخلاقي، الترتيبات الخاصة باستقبال المعدات المقرر تقديمها من برنامج الأغذية العالمي لميناء عدن.



وتطرق اللقاء إلى احتياجات الميناء في جوانب الأمن والسلامة وتعزيز مستوى أنشطة الميناء ضمن برامج ومشاريع المنظمات الدولية، إضافة إلى تناول مجالات التعاون بين الجانبين اليمني والمانحين والداعمين من الأشقاء والأصدقاء ودعمهم لميناء عدن الحيوي والإستراتيجي من أجل مواصلة النهوض المستمر في معدلات نشاط الميناء ومواصلة تحقيقه النجاحات والإنجازات والمساهمة في تحسين الاقتصاد الوطني. كما بحث نائب وزير التخطيط، مع فريق من منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) برئاسة الدكتور خلدون سالم صالح، مستوى تنفيذ مشاريع المنظمة بمجالات مختلفة في عدد من محافظات الجمهورية.

وأشاد الدكتور باصهيب، بجهود اليونبس من خلال الحرص على تنفيذ مشاريع حقيقية ومستدامة في عدد من المجالات وتخدم مختلف شرائح وفئات المجتمع .. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم المزيد من التسهيلات للمنظمة من أجل مواصلة مشاريعها الخدمية والتنموية.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني وعدد من المعنيين في الوزارة والمنظمة.

كما عقد الدكتور نزار باصهيب، أربعة لقاءات منفصلة مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمين محمد ديب درباع بحضور مسؤول التواصل بالمنظمة هشام دماج، والمدير الإقليمي لمنظمة أرضية مشتركة منظور أحمد، ومدير منظمة رعاية الأطفال في اليمن اكسافير جوبرت، بحضور مدير مكتب المنظمة في عدن موزس كاساجا ومنسق المنظمة عمار فارس وممثل منظمة الإغاثة الدولية في اليمن عبدالرحمن علي، بحضور مدير المنظمة في المحافظات الجنوبية شهباز علي، تنفيذ المنظمات لمشاريعها المختلفة في المجالات الخدمية والتنموية والإنسانية والإغاثية في عدد من المحافظات.