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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يبحث سبل التنسيق والتعاون مع منظمة نداء جنيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الاربعاء، رئيسة مكتب منظمة نداء جنيف في عدن، دينا المأمون، سُبل التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين .
وأستمع محافظ عدن خلال اللقاء، من المأمون إلى شرح حول الأنشطة التي تنفذها المنظمة وتشمل تدريب منتسبي الوحدات الأمنية وتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني وكيفية التعامل بموجبه.
وشدد محافظ عدن على ضرورة ربط كل أنشطة المنظمات الدولية العاملة في عدن بمكتب التخطيط والتعاون الدولي، كونه الجهة المعنية الأولى بالتنسيق مع كل المنظمات والاطلاع على برامجها وتدخلاتها.
حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بعدن بدر معاون، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، انتصار مرشد .
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