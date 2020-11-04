الاجهزة الأمنية تعلن مصرع أحد اخطر العناصر الداعشية في إب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إب كشفت السلطات الأمنية في اليمن، مساء اليوم الاربعاء، عن مصرع أحد أخطر المطلوبين المنتمين لتنظيم داعش.

وقال مصد أمني أن صلاح عبدالنور الراشدي المكنى “أبو يوسف التعزي” لقي مصرعه في منطقة القاعدة بمحافظة إب، مشيراً الى أن المذكور رفض تسليم نفسه لرجال الأمن بعد رصد تحركاته ومداهمة الوكر الذي كان يختبأ فيه.

يشار الى أن الراشدي الذي ينتمي لمنطقة الجندية العليا بمديرية التعزية بمحافظة تعز، يعد من اخطر العناصر التكفيرية المتهمة بإرتكاب العديد من الجرائم الارهابية.

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