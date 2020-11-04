عدن: توقيع اتفاقيات لصيانة طرق رئيسية في أربع محافظات

جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، التوقيع على اتفاقيات تنفيذ خمسة مشاريع صيانة لطرق رئيسية في محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت، بين صندوق صيانة الطرق والشركات المنفذة.



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فإن المشاريع تضمنت صيانة وتحسين منحنيات نقيل الخلا (العسكرية - لعبوس) في محافظة لحج بطول 80 كم وبقيمة 778 مليون و 744 ألف ريال، من قبل مؤسسة الصلاحي، وصيانة الطريق الدولي المقطع الثاني (احور - بلحاف) بمحافظة شبوة بطول 164 كم وبقيمة مليار و 735 مليون و 783 ألف ريال، صيانة الطريق الدولي المقطع الثاني (بلحاف - المكلا) بمحافظة حضرموت بطول 139 كم وبقيمة 686 مليون و 40 ألف ريال وتنفذهما شركة الخضيري.



كما شملت صيانة وإعادة تأهيل طريق الحصن - البندر في محافظة أبين بقيمة 70 مليون و 218 ألف ريال بطول 9.5 كم، وطريق حناد - الساحل بطول 8 كم بقيمة 155 مليون و 715 ألف ريال عبر المؤسسة العامة للطرق والجسور، وذلك بتمويل صندوق صيانة الطرق.



وعقب التوقيع، أكد محافظا لحج اللواء الركن أحمد التركي، وأبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع التحسينية لشبكة الطرق المتهالكة التي توقف فيها أعمال الصيانة منذ فترة طويلة والعمل على معالجة كل المسببات التي أدت إلى تدمير الطرقات بشكل متواصل ، للمساهمة في التخفيف من معاناة سائقي المركبات خاصة في الطرق الدولية الرئيسية.



من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق بعدن المهندس سامي باهرمز، أن المشاريع تهدف إلى تحسين شبكة الطرقات الرئيسية بين المحافظات المحررة الذي تأتي ضمن المشاريع التطويرية والتأهيلية التي ينفذه الصندوق للعام الحالي 2020.



وأكد باهرمز على أهمية تقيد الجهات المنفذة للمشاريع بالمواصفات والمعايير المطلوبة لتلافي الأسباب التي أدت إلى تدهور الطريق سابقا، والعمل على إطالة العمر الافتراضي للطريق.



في سياق متصل، دشن محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع سفلتة الطريق الرابط بين مدينة عتق ومديرية الروضة، بطول 20 كيلو مترا، تنفذها مؤسسة الانجاز، بتكلفة ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسين ألف دولار.



وأكد محافظ شبوة، أهمية المشروع في تسهيل تنقل غالبية سكان القرى العليا بمديرية الروضة إلى مدينة عتق وفق الوكالة الرسمية.



إلى ذلك اطلع محافظ شبوة، على سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع أكبر حديقة عامة في مدينة عتق، مؤكدا على ضرورة استكمالها بأسرع وقت وإتاحة الفرصة للمواطنين لقضاء أوقات ممتعة في رحابها.



ونوه بأهمية المخطط الهيكلي للحديقة الذي سيمتد بطول اثنين كيلو متر ويشمل مساحات خضراء وألعاب كهربائية متطورة واستراحات للعائلات وتشكيلات متنوعة من الأشجار الجميلة.



كما اطلع المحافظ محمد بن عديو، على مستوى إنجاز أعمال تأهيل مبنى الجهاز المركزي للإحصاء، بتمويل من السلطة المحلية في شبوة، بتكلفة ثلاثة وعشرين مليون ريال.



ووجه بن عديو، بالشروع في عملية التجهيزات الفنية والمكتبية وتأثيث المبنى بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال، بتمويل محلي .. منوها بدور النظام الإحصائي في خطط التنمية الإدارية والمحلية في شبوة.



