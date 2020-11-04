شكرا لبحثكم عن خبر التواهي تبدأ حملة لإزالة السيارات المكسرة من الشوارع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بتوجيهات من مدير عام مديرية التواهي الاستاذ كتبي عمر كتبي نفذت إدارة العوائق ومكتب النقل في المديرية حملة رفع السيارات المتهالكة من شوارع المديرية والتى تسبب عائق أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وواضح الاستاذ / حسين العيسي مدير مكتب النقل بالمديرية لصحيفة "عدن الغد" أن الحملة سوف تستمر أيضا في الأيام القادمة وبشكل اقوي.

ووجه نداء لملاك السيارات المتوقفة منذ فترة طويلة باخذ سياراتهم من الشارع مالم سوف يتم سحبها إلى حوش العوائق في المديرية شاكرا تعاون المواطنين والتجاوب مع الحملة.

*من نضال فارع