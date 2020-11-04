شكرا لبحثكم عن خبر مناطق في عدن بدون كهرباء في الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت معظم أحياء مدينة عدن (جنوبي اليمن)، في ظلام دامس منذ مساء أمس الثلاثاء، جرَّاء خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة بشكل كلي.

وقالت مصادر محلية لوكالة "خبر"، إن منظومة الكهرباء خرجت، مجدداً، بشكل كلي عن الخدمة في عدد من أحياء مديريات المحافظة منذ أمس الثلاثاء.

واوضحت المصادر أن خروج الخدمة تجاوز الـ (24) ساعة، بالتزامن مع ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن بقية أحياء المحافظة.

وطالبوا الحكومة الشرعية سرعة الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وحملوها كافة تبعات ذلك الانقطاع الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهلهم.

يأتي ذلك بعد خروج مماثل شهدته أحياء متفرقة بمديريات المحافظة مطلع الأسبوع الماضي، أرجع مصدر مسؤول بمؤسسة الكهرباء ذلك إلى نفاد مادة الوقود في محطات توليد الطاقة.