شكرا لبحثكم عن خبر رغم وفاته بكورونا.. فوز مرشح في مجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رغم مرور شهر على وفاته جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا أن ديفيد أندال المرشح عن ولاية داكوتا الشمالية فاز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، وفق ما ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

وحسب الصحيفة، فإن، المرشح ديفيد أندال (55 عاما) فارق الحياة في الـ5 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أربعة أيام من تعرضه لمضاعفات صحية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

لم تستطع الجهات المسؤولة إزالة اسم أندال من قائمة المرشحين بسبب مرور أسبوعين على بدء التصويت المبكر وحينها صرح وزير الخارجية بأن الوقت لم يعد يسمح بإزالة اسم النائب المتوفى من قوائم المرشحين.

وعلى الرغم من مرور شهر كامل على وفاته إلا أنه استطاع الفوز في الانتخابات أمام مرشحي الحزب الديمقراطي كاثرين فولوشينكو وليندا باب والحصول على مقعد في مجلس النواب كمرشح للحزب الجمهوري بنسبة أصوات تقدر بـ 35% .

وبما أن الفائز بمقعد الحزب الجمهوري قد توفي فإن المقعد ما يزال شاغرا وسيتم رفع التماس لإقامة انتخابات خاصة؛ لأن المرشح الفائز فارق الحياة وذلك وفقا لما جاء في تصريحات المدعي العام للولاية.