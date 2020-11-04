شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء: بدء حملة أمنية للقبض على الأمناء غير الرسميين والمشتبه بهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، وقف بيع وشراء العقارات “مؤقتا” في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية، أن “محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لدى المليشيا، وجه المواطنين بالتوقف عن شراء أي عقار، قبل إعلان وزارة العدل كشوفات أسماء الأمناء المعتمدين الحاصلين على التراخيص المحددة نطاق اختصاصاتهم”.

وأعلن الحوثي، وفق الوكالة، “بدء حملة أمنية للقبض على الأمناء غير الرسميين والمشتبه بهم”.

ودعا الحوثي الأمناء إلى مراجعة وزارة العدل لتجديد اعتماد تراخيص العمل، واستصدار بطاقات آلية بنظام البصمة وتحديد نطاق اختصاص كل منهم.

ولم تورد الوكالة، أية أسباب صريحة بشأن تعليق تداول العقارات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويعد قطاع العقارات والأراضي من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في اليمن، حيث استمر فيه بشكل كبير رغم تداعيات الحرب.

وكانت الجماعة المسلحة، اعتمدت مؤخراً أمناء تابعين لها في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وألغت تراخيص أمناء سابقين لا يدينون بالولاء للجماعة.