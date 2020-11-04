شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ”واتس آب” يطرح ميزة جديدة تصل المستخدمين خلال الاسبوع الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أضاف تطبيق المراسلة الشهير ”واتس آب“ خدمة جديدة لإدارة التخزين، تسمح للمستخدمين بالتحكم بشكل أكبر في طريقة حذف الرسائل، وتفريغ الذاكرة التي يستخدمها التطبيق.

وتسهل الخدمة الجديدة اكتشاف وحذف الملفات غير الضرورية التي تشغل مساحة كبيرة على هواتف المستخدمين وحذفها.

وتستحوذ ملفات GIF و العشوائية ومقاطع التي يرسلها أصدقاؤك عبر واتس آب على مساحة تخزين جهازك دون أن تلاحظ ذلك، وقد يكون الاضطرار إلى الوصول إليها لحذفها أمرًا مزعجًا، لذا بدأ تطبيق واتس آب بطرح أداة جديدة لإدارة التخزين لدى المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وتأتي الأداة الجديدة داخل تبويب ”استخدام البيانات والتخزين“ وتطلق عليه الشركة اسم ”إدارة التخزين“، وهي أداة معاد تصميمها تساعد مستخدمي واتس آب في التعرف بسهولة على الملفات الكبيرة والوسائط ومراجعتها وحذفها بالجملة؛ لتحرير سعة التخزين على الهاتف.

كما يوجد أيضًا خيار مخصص لعرض ملفات الوسائط التي تتم إعادة توجيهها عدة مرات من خلال التطبيق، ويساعد هذا في اكتشاف الملفات غير الضرورية المعاد توجيهها وتنظيفها بسهولة.

ويمكنك أيضًا اختيار فرز الملفات بترتيب تنازلي من حيث الحجم، بحيث يمكنك بسهولة مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة التي تشغل أكبر مساحة، ومشاهدة معاينة لأي ملفات قبل تحديد حذفها من عدمه.

كما أكد تطبيق المراسلة ”واتس آب”، المنصة المملوكة لشركة فيسبوك، أن الأداة الجديدة المعاد تصميمها ستقدم اقتراحات لتفريغ الذاكرة بشكل ذكي.

ومن المتوقع أن تصل الأداة الجديدة إلى كافة المستخدمين حول العالم خلال هذا الأسبوع، ويمكنكم التأكد من وصولها إليكم بالانتقال من خلال التوجه إلى ”الإعدادات“، ومن ثم ”التخزين والبيانات“، ومن ثم ”إدارة التخزين“.