شكرا لبحثكم عن خبر شيخ قبلي في اليمن يعرض مكافأة ربع مليون دولار لهذا السبب... وناشطون يسخرون من مبادرته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن شيخ قبلي يمني عن رصده مكافأة قدرها ربع مليون دولار لمن " يأتي برأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ".

وأوضح الشيخ القبلي " فهيم قشاش " أنه اتخذ هذا القرار ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العنصرية وإصراره على دعم نشر رسوم كاريكاتورية نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية بعد قيام مدرس فرنسي بعرض بعض الرسوم الكاريكاتيرية التي تسئ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في إحدى المدارس الفرنسية واغتاله أحد الطلاب تم اغتياله لاحقا من قبل رجال الشرطة.

وقال الشيخ اليمني البارز إن تبرعه بربع مليون دولار كمكافئة مالية للشخص الذي سيغتال الرئيس الفرنسي "ماكرون" نابع من الدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف وحبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كي لا يتمادى من أمثال هؤلاء المرجفين بالإساءة إليه والتطاول على نبينا محمد واصفا ماكرون " بأنه المجرم رقم واحد في العالم فيما بدر منه من تشجيع على تشويه نبينا وعلى إثارة التطرف ونشر الحقد والضغينة والكراهية الموجهة ضد المسلمين في فرنسا وخارجها والذي يفوق عددهم ملياري مسلم ومسلمة في جميع أنحاء العالم "

وشدد الشيخ القبلي اليمني " فهيم قشاش " أن على الحكومة الفرنسية الاعتذار للمسلمين عن الإساءات لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله محذرا أن مثل هذه الإساءات ستلقى ردود فعل قوية وسيخوض أكثر من ملياري مسلم حربا عقائدية دينية تزلزل الأرض من تحت مثل هؤلاء المرجفين وكل من تسول له نفسه الإساءة لديننا الإسلامي الحنيف ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

ودعا الشيخ قشاش حكومات الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف شجاعة لوقف مثل هذه الإساءات ومعاقبة مرتكبيها وإلى مقاطعة المنتجات الفرنسية من أسواقنا وفرض حصار اقتصادي على فرنسا شاكرا كل الدول العربية والإسلامية ومواطنيها ممن بدأوا بالمقاطعة وطرد السفراء الفرنسيين مطالبا أن تحذو حذوها بقية الدول حذوها لتؤتي المقاطعة فعلها وطرد سفراء فرنسا منها .

وحذر الشيخ القبلي اليمني " قشاش " في ختام تصريحه من مغبة تشويه ديننا الإسلامي أو الإساءة لنبينا محمد صلوات الله عليه وسلم وتكرار ونشر مثل هذه الإساءات أو ممارسة السياسات التمييزية العنصرية التي تربط ديننا الحنيف بالإرهاب كونها تمثل تزييف للواقع وتسيء لمشاعر المسلمين في كل بقاع العالم .

وسخر ناشطون من مبادره الشيخ القبلي مؤكدين أنها تعمق اتهام الإسلام بالإرهاب فالعالم بحاجه الى معرفة قيم الإسلام السمحه لا الإرهاب .