شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تصدر تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة تخص به كل مواطن سعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بخصوص تحديث أمني في تطبيق "واتساب".

وأكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على وجود عدد من الثغرات في تطبيق "واتساب"، ممثلًا في منتج WhatsApp for iOS prior to v2.20.111، ومنتج WhatsApp Business for iOS prior to v2.20.111.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ وأنه يستهدف كل القطاعات.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة وأعطال في الذاكرة، إضافة إلى تصريح خاطئ لخاصية قفل الشاشة، وذلك بالسماح لـ "Siri" بالتفاعل مع تطبيق "WhatsApp" حتى بعد قفل الجهاز.

وطالب المركز المستخدمين بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت "واتساب" توضيحًا لهذه التحديثات.

وكانت شركة "تريند مايكرو" العالمية المتخصصة بالحلول الأمنية الإلكترونية ذكرت في تقرير سابق إن السعودية أكثر دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للهجمات الإلكترونية الخبيثة، خلال العام 2019، ما يُبرِز الحاجة الملحة لتعزيز بنية قوية للأمن السيبراني.

ورصد تقرير الأمن الإلكتروني الشامل للعام 2019، الصادر عن "تريند مايكرو"، العام الماضي، مليونَيْن و352 ألف و570 هجمة إلكترونية خبيثة على مؤسسات المملكة؛ منها 4 آلاف و731 هجمة خبيثة على القطاع المصرفي.