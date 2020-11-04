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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير اليزيدي يبحث مع مسؤول جزائري سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث سفير بلادنا لدى الجزائر علي اليزيدي ،اليوم، مع المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية السفير أحمد بوزيان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
واستعرض السفير اليزيدي ،تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها بلادنا جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية ..مشيراً إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدمير للبنى التحتية وخاصة في محافظتي مأرب والجوف وذلك من خلال قصفها بالصواريخ البلايستية للأحياء السكنية والأسواق الشعبية ودور العبادة والمستشفيات والمعالم الأثرية وهو ما يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه أكد المسؤول الجزائري وقوف بلاده إلى جانب الشرعية اليمنية وحرصها على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
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