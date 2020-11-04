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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوقع مذكرة لإنشاء محطة كهرباء غازية بقوة 15 ميجا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، على مذكرة تفاهم مع شركة انتراكس الشرق الأوسط ممثلة بمديرها العام جعفر الخراز، بشأن إنشاء محطة كهرباء غازية بقوة خمسة عشر ميجاوات للمديريات الشمالية والغربية في شبوة.
وقضت المذكرة على إنشاء محطة غازية في حقل ذهبا بمديرية عسيلان، كما شملت مجموعة بنود قانونية وشروط فنية ومواصفات هندسية للمشروع، وقيام الشركة باستكمال دراسات المشروع وتقديمها في صورتها النهائية خلال 60 يوما.
وأكد المحافظ بن عديو، أهمية المشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور معين عبدالملك، والذي يقضي بالاستفادة من كميات الغاز الهائلة في هذا الحقل النفطي بمجال توليد الطاقة، منوها بدور المشروع في حل إشكالية الكهرباء وبصورة جذرية في مديريات عسيلان وعين وبيحان .. لافتا إلى تواصل العمل على تنفيذ الخطط الإستراتيجية لحل إشكالية الكهرباء في شبوة وإيصالها إلى مدن وقرى شبوة وفقا للإمكانيات المتاحة.
حضر التوقيع مديرو عموم كهرباء شبوة عوض الأحمدي، وكهرباء الريف المهندس عدنان المحضار، ومكتب الغاز المهندس محمود العمري ونائب مدير كهرباء شبوة المهندس علي باحاج.
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