مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في التحيتا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة استهدفت مليشيات الحوثي، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مناطق متفرقة في مديرية التحيتا بالقذائف المدفعية، في إطار تصعيدها العسكري للهدنة الأممية.

وأكدت مصادر محلية أن المليشيات استهدفت مناطق متفرقة في مديرية التحيتا، مستخدمة قذائف الهاون الثقيلة عيارات 120، 82، 60 بصورة عشوائية. وبينت المصادر أن القصف المدفعي تزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات طالت منازل المواطنين بشكل مباشر. وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في نهاية العام 2018م.

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