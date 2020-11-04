بعد اجراء المراسيم المعتادة .. الرئيس المشاط يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى اليمن (صور)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



تسلم فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم أوراق اعتماد حسن إيرلو، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وقد رحب فخامة الرئيس المشاط، بالسفير الإيراني، متمنيا له طيب الإقامة والنجاح في مهامه، مؤكداً أن الأجهزة المعنية ستقدم له كافة التسهيلات لأداء مهامه.

فيما نقل السفير الإيراني حسن إيرلو، لفخامة الرئيس المشاط، تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب اليمني التقدم والازدهار، كما بارك له نجاح احتفالات المولد النبوي الشريف.

هذا وكانت قد أجريت للسفير المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة بالعاصمة صنعاء.

حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد وزير الخارجية المهندس هشام شرف، وأمين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين، ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية أسامة الشامي.